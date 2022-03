Van Nistelrooij nieuwe trainer van PSV, Rutten wordt assistent en stopt waarschijnlijk bij NEC

Van Nistelrooy volgt Roger Schmidt op, die na dit seizoen na twee seizoenen vertrekt. Het is nog onduidelijk voor hoeveel jaar de 45-jarige Brabander in het Philips Stadion tekent. Normaal gesproken gaat hij voor twee of drie seizoenen een verbintenis met PSV aan.

Rutten heeft ook toegehapt na een aanbieding, die volgde op een aantal gesprekken. De 59-jarige Gelderlander stopt waarschijnlijk als lid van de raad van commissarissen (rvc) bij NEC, waarin hij het afgelopen jaar verantwoordelijk was voor de technische zaken.

Voor Van Nistelrooy is het pas de tweede trainersklus op eigen benen in het betaald voetbal, na het leiden van het beloftenelftal van PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Daarnaast heeft hij al een aantal anderen rollen vervuld, zoals functies als assistent bij Oranje en PSV. Bovendien was hij tijdens de al acht jaar durende opbouw van zijn trainerscarrière coach van de A1 (onder 19) en spitsentrainer.

Kennis en kunde

Met de aanstelling van Van Nistelrooy heeft Jong PSV niet alleen spelers voortgebracht die in het eerste elftal belanden, maar nu ook voor het eerst een coach. Aanvankelijk had Van Nistelrooy een contract tot medio 2023 bij Jong PSV, maar de club schuift hem nu eerder door als hoofdcoach. Daarover heeft ongeveer 99 procent van de voetbalwereld zich afgelopen week uitgelaten, behalve de hoofdpersoon zelf. Hij deed dat ruim drie maanden geleden wel, op het jeugdcomplex van PSV. Op dat moment zag hij geen rol als trainer van PSV 1 voor zichzelf weggelegd.

Na het aangekondigde afscheid van Schmidt (in juni) herhaalde hij dat en nu is hij tóch van gedachten veranderd. Rutten heeft ook even over het aanbod van PSV nagedacht en kijkt inmiddels uit naar de klus, die hem opnieuw naar Eindhoven voert. Voor hem is het een mooie kans om weer op het hoogste niveau en iets meer op de achtergrond zijn kennis en kunde in te brengen.

De rest van de technische staf is in grote lijnen ook al bekend. André Ooijer en Boudewijn Zenden blijven in principe bij PSV 1. Daarnaast kunnen Tim Wolf en nieuweling Javier Rabanal mee naar het eerste elftal, waar eveneens plek is voor keeperstrainer Abe Knoop. De jonge fysieke trainers van het eerste elftal (onder wie Yannick van der Schee) worden geholpen door ‘good old’ Luc van Agt (66), die onlangs voor meerdere jaren heeft bijgetekend. Van Agt is een van de meest ervaren PSV'ers en heeft zijn sporen in het vak al ruimschoots verdiend.

Volledig scherm Luc van Agt in 2009, bij een training van PSV.

Ambities overeind

Onder Van Nistelrooy blijven de huidige ambities van PSV lijnrecht overeind. Het kampioenschap, de beker en jaarlijks op een aansprekend Europees niveau spelen zijn al seizoenen het doel en daarin komt geen verandering. Dit gaat ook de komende jaren, indien mogelijk, gepaard met de inbreng van meerdere zelf opgeleide spelers. PSV probeert elk jaar een of twee grote transfers te realiseren, om de continuïteit op lange termijn te kunnen waarborgen. Komend seizoen wordt dat niet anders en wordt het een uitdaging om bijvoorbeeld Cody Gakpo, Noni Madueke en Ibrahim Sangaré te vervangen, ervan uitgaand dat zij een transfer kunnen maken. Daarnaast wil PSV in de spitspositie, in het doel en achterin veranderingen aanbrengen in de selectie.

Een grootscheepse presentatie komt er niet. Van Nistelrooy zelf wil zich met Jong PSV focussen op het slot van de competitie in de Keuken Kampioen Divisie. Daarnaast geeft hij Schmidt graag de ruimte om met de huidige selectie minstens een van de drie prijzen te pakken waarvoor de Eindhovense club nog in de race is. In de nationale competitie is het nu elke week spannend en over ruim twee weken vindt de bekerfinale plaats, die PSV tegen Ajax speelt. Volgende week speelt PSV de eerste van twee kwartfinales in het toernooi om de Europa Conference League, tegen Leicester City.

Volledig scherm Ruud van Nistelrooy, John de Jong (technisch directeur van PSV) en Kevin Hofland (trainer van Willem II) bij een PSV-training in 2001. © ANP