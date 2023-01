Van Nistelrooij tevreden over gedrag begeerde Madueke, Sparta hengelt weer naar Noor

De Graafschap heeft play-off­plek serieus in zicht na zege op negental Jong Ajax

DOETINCHEM - De Graafschap heeft een play-offplek in de Keuken Kampioen serieus in zicht. De Doetinchemse club boekte tegen het negental van Jong Ajax de eerste zege in vier competitiewedstrijden: 3-0.

13 januari