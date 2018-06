Van Nistelrooij volgt Van Bommel op als trainer PSV onder 19

Van Nistelrooij is al twee jaar in dienst van PSV. Na een periode als individuele coach bij de jeugd en het assistent-trainerschap bij de A-selectie vindt de Geffenaar het tijd voor de volgende stap, zo geeft hij te kennen op de clubsite. ,,Het vak van trainer/coach heeft me gegrepen. Hoe zo'n traject precies verloopt is niet exact te plannen, maar ik heb er goed over nagedacht en er uitgebreid over gesproken met een aantal mensen. Dit is een mooi moment om deze klus op me te nemen."