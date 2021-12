Van Nistelrooy wil hoofdtrainer van PSV worden: ‘Ajax en Feyenoord zijn geen opties’

Door Maarten Wijffels



Als speler kon hij vroeger tekeer gaan in het veld. En hij was maniakaal in zijn beleving daarbuiten. Ruud van Nistelrooy (45) vertelt er deze middag op de Herdgang over. Een ‘heel nauwe blik’ hielp hem om te presteren in de wereldtop bij Manchester United en Real Madrid. ,,Het was ook een modus om te overleven. Maar die laser pinpoint-focus heeft nooit helemaal bij mijn karakter gepast. Dat merk ik nu ik trainer ben en juist met een heel brede blik kijk. Dat vind ik veel prettiger. Ik zou niet meer terug willen naar hoe ik als speler was.



,,Afgelopen zomer ben ik ingestapt bij Jong PSV. Betaald voetbal. Een bewuste stap na drie jaar bij de hoogste jeugd. Ik had niet verwacht dat ik het zó leuk zou gaan vinden. De wedstrijden in de eerste divisie, het trainbaar maken van een speelwijze, het creatief zijn omdat je bij een ‘Jong Team’ vaak met wisselende teams werkt. Ik was benieuwd: hoe ga ik om met verliezen? Met toeval, pech en geluk? Daarin kom ik mezelf soms nog wel tegen. Toon Gerbrands, onze directeur, zegt: ‘je hebt resultaat en je hebt prestatie. Haal ze uit elkaar’. Ja, Toon, klopt. Maar potverdorie wat kan ik toch nog steeds ziek zijn van verliezen van De Graafschap of Emmen, als het eigenlijk niet nodig is! Wat ik dan diep van binnen voel breng ik ook zo over naar mijn spelers. Maar: ik analyseer ook de wedstrijd en kan relativeren.