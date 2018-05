Van Persie: Ik ga door bij Feyenoord

De clubs van RVP

Van Persie, die op 6 augustus 35 jaar wordt, speelde in zijn jeugd in zijn geboortestad Rotterdam bij Excelsior. Als C-junior maakte hij de overstap naar Feyenoord. Van Persie debuteerde in februari 2002 in de eredivisie. In 2004 verhuisde hij naar Arsenal. Daarna kwam Van Persie ook nog uit voor Manchester United (2012-2015) en Fenerbahçe (2015-begin 2018). Hij keerde eind januari terug naar De Kuip. Op de erelijst van Van Persie prijkt onder meer een UEFA Cup (Feyenoord in 2002), een landstitel (Manchester United in 2013), een FA Cup (Arsenal in 2005) en een KNVB-beker (Feyenoord in 2018).