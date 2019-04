Van Persie neemt het op voor Jørgensen: ‘Het was een klein tikje’

,,Het was maar een klein tikje’’, oordeelde Van Persie bij FOX Sports, die zelf langs de kant zelf de tv-beelden van de overtreding had bekeken. ,,Een klein veegje, dus geel in mijn ogen.’’

Op Jordy Clasie was hij kritischer. De middenvelder sjokte een kwartier voor tijd bij een 1-1 tussenstand mokkend naar de kant omdat hij plaats moest maken voor Van Persie. ,,Dat was niet goed’’, vond de invaller. ,,We moesten winnen, dan moet hij tempo maken. We moesten jagen op de 2-1.’’