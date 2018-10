Van Persie niet akkoord met schikkingsvoorstel aanklager

,,Het was een tackle op de bal, maar ik was iets te laat'', zei Van Persie gisteren bij FOX Sports. ,,Als een aanvaller een tackle maakt, ziet dat er altijd wat anders uit. Ik hield m'n been in en had geen enkele intentie hem pijn te doen of met gestrekt been door te halen. Ik schampte hem alleen maar, er was slechts licht contact. Dit kan nooit rood zijn. Ik ga hier 100 procent zeker tegen in beroep.''



De zaak wordt nu voorgelegd aan de tuchtcommissie van de KNVB. Het risico voor Van Persie bestaat dat de aanklager een wedstrijd extra gaat eisen. Dan zou de aanvaller De Klassieker missen.