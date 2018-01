Van Persie nog niet in basiself tegen FC Utrecht

,,Robin traint morgen voor het eerst mee'', zei Van Bronckhorst na de verloren Klassieker tegen Ajax (2-0). ,,We gaan kijken hoe hij er fysiek voor staat. Hij heeft een aantal maanden voor zichzelf moeten trainen. Nee, Robin zal niet starten tegen FC Utrecht. We hebben ook Dylan Vente nog. Die heeft het eerder al uitstekend gedaan. Qua spitsen zitten we nu best ruim.''



Van Bronckhorst ziet Van Persie vooral als een spits. ,,Daar heeft hij heel lang gespeeld. Kort achter de spits kan ook. We gaan kijken waar hij het beste past. Het is sowieso belangrijk om spelers te hebben die alles al hebben meegemaakt, zoals eerder Dirk Kuijt. Ik denk dat Robin daarvoor uitermate geschikt is. Niet alleen voor een rol in de kleedkamer, maar zeker ook nog met zijn voetbalkwaliteiten op het veld.''