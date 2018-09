Van Persie talisman Feyenoord in alweer doelpuntrijk duel

Door Mikos Gouka



De pijnlijke, lange wandeling naar de dug-out bij een wisselbeurt bleef hem dit keer bespaard. Sam Larsson mocht van trainer Giovanni van Bronckhorst tijdens de rust lekker in de kleedkamer achterblijven. De Zweedse linkerspits, die Feyenoord vier miljoen kostte en misschien nog veel meer geld via een bonusstelsel, werd tegen NAC na één helft uit zijn lijden verlost. Een helft lang leek het voor de Scandinaviër wel of hij niet tegen de bescheiden Arno Verscheuren van NAC stond maar tegen wereldtoppers als Dani Alves of Dani Carvajal. Werkelijk niets lukte bij de Zweed en dus stond na de pauze Mo El Hankouri aan de aftrap.



Voor Feyenoord is de positie van linkerspits wel een hoofdpijndossier aan het worden. Jean-Paul Boëtius was ondanks alle kritiek in de Kuip op zijn gebrek aan professionalisme, nog de beste optie. Maar de Rotterdammer speelt inmiddels in de Bundesliga bij FSV Mainz 05, waar Feyenoord hem richting Duitsland duwde.



De oplossing voor het hoofdpijndossier ligt overigens wel voor de hand, al is ook die niet ideaal. Nicolai Jorgensen is in de laatste fase van zijn hersteltraject van de voetblessure die hem dit seizoen aan de kant hield. Als de Deen, met een interlandperiode als extra tijd om te herstellen, terug is kan Jens Toornstra eventueel aan de linkerkant spelen. Robin van Persie kan dan achter de spits gaan spelen.



Al haal je dan wel de meest scorende speler weg uit de punt van de aanval. De routinier opende de score na prima voorbereidend werk van Steven Berghuis. Na de gelijkmaker van Gianluca Nijholt, die een strafschop benutte die door Mikhail Rosheuvel was verdiend, was het wederom het werk van Berghuis en Van Persie die voor 2-1 zorgde. Van Persie kopte tegen de lat en de bal ging via de rug van keeper Benjamin van Leer het doel in. De keeper kreeg volgens de regels de treffer op zijn naam.



Van Persie nam ook de derde goal voor zijn rekening, NAC wist dus ruim een kwartier voor tijd dat er van een stunt geen sprake kon zijn. Tonny Vilhena (4-1) en Mitchell Te Vrede (4-2) zorgden voor het slotakkoord van alweer een doelpuntrijke wedstrijd van de bekerwinnaar.