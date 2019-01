Van Persie weer goud waard voor Feyenoord

Waar voor Dirk Kuyt bij het terugkeren in Rotterdam het veroveren van de landstitel een ware obsessie was, is Van Persie hoe dan ook tevreden. De jaren in Turkije waren weliswaar goed voor een megabedrag op zijn bankrekening, de Rotterdammer was dolblij dat hij precies een jaar geleden Fenerbahçe kon verlaten.



Het is voor de media ook bijna zinloos om in dagen dat Feyenoord volledig door de ondergrens zakt om bij Van Persie aan te kloppen om hem de vinger eens echt op de zere plek te leggen. De aanvallende middenvelder blijft dan steevast nuchter, haalt nog net zijn schouders niet op en richt zich altijd razendsnel weer op de volgende uitdaging. Bij de ervaren speler geen krachttermen, woede-uitbarstingen of steekjes onder water. Analyseren wat er is fout gegaan en weer verder, dat is zijn credo.