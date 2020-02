Van Schip stijgt met stip op omnium door winst in temporace

Thomas eindigde op de temporace als tweede en bleef zodoende koploper op de olympische discipline die uit vier onderdelen bestaat. Van Schip staat nu op de derde plaats, ook nog achter de Deen Lasse Norman Hansen. Later op zaterdag volgen de afvalrace en de puntenkoers.

Thomas is de wereldkampioen van 2017. Van Schip pakte een jaar later in Apeldoorn het zilver.