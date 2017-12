Van Staa pakt eerste punt bij rentree als coach Go Ahead Eagles

Vitesse op 16 januari naar Sparta

21:14 ARNHEM/ZEIST – Het inhaalduel tussen Sparta en Vitesse is vastgesteld op dinsdag 16 januari (aftrap 20.00 uur). De wedstrijd uit de vijftiende speelronde van de eredivisie is door de KNVB ingepland, nadat die op zondag 10 december werd afgelast vanwege de hevige sneeuwval in Nederland.