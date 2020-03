Van Veenendaal niet onbetwist bij Atlético, nog wel bij Oranje

,,Ik wil elke wedstrijd spelen en dat is nooit anders geweest”, aldus Van Veenendaal (29), die in de zomer overstapte van Arsenal. ,,Ik wilde graag een nieuwe competitie meemaken en wist dat ze een andere goede keeper hadden. Niet alles is duidelijk geweest en we zijn al toe aan de derde trainer.”

Atlético werd de afgelopen drie seizoenen landskampioen, maar staat nu negen punten achter op FC Barcelona, de club waar Lieke Martens en Stefanie van der Gragt spelen. ,,Of we daar onderling over grappen? Nou, voor mij valt er op dit moment weinig te grappen”, zei de keepster, die snel weer een vaste waarde hoopt te worden. ,,Ik heb het te respecteren en heb dit al eens meegemaakt, dus weet hoe ik moet reageren. Ik probeer alles te geven op het trainingsveld en een zo hoog mogelijk niveau te halen. Maar het gerucht dat ik niet happy ben in Madrid wil ik even uit de wereld helpen.”

Sari van Veenendaal bij Atlético.

Aanvoerder

Bondscoach Sarina Wiegman is stellig: ,,Sari blijft mijn aanvoerder en eerste keuze. De kwaliteiten van haar staan buiten kijf. Deze situatie heeft ze al eens gekend bij Arsenal.” In de laatste wedstrijd tegen Frankrijk, al winnaar van het Tournoi de France, geeft Wiegman Van Veenendaal voor het eerst speelminuten op het vierlandentoernooi. Oranje kwam op het oefentoernooi nog niet tot scoren, maar kreeg in twee duels ook nog geen doelpunt tegen.

,,Het stond verdedigend goed”, aldus Wiegman, die vooral veel reservespeelsters de kans wil geven in Frankrijk. ,,Zij krijgen de kans topinterlands te spelen. Ik ben deze hele week op zoek naar de balans tussen winnen en ontwikkelen. Al is het ook flink puzzelen.”

Volledig scherm © BSR Agency

Coronagekte

Wiegman kijkt terug op ‘een heel onrustige week’. Zo verlieten Vivianne Miedema en Daniëlle van de Donk het toernooi voortijdig wegens een blessure en keerde de Brabantse Aniek Nouwen, die niet helemaal fit was, huiswaarts op advies van het RIVM. ,,We hebben hier heel veel gemerkt van de coronagekte. Dat heeft zeker impact gehad op de groep. Maar toch willen we de laatste wedstrijd graag spelen, want het biedt weer kansen voor speelsters om zich te bewijzen richting de Olympische Spelen.”

De laatste wedstrijd tegen Frankrijk wordt wegens het coronavirus gespeeld zonder publiek.