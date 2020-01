Van Wolfswinkel was bijna Feyenoorder, Botman kan naar Premier League

Oefenduel met Dortmund voor Feyenoord op losse schroeven

8 januari Of Feyenoord zaterdag in actie komt tegen Borussia Dortmund, is nog afwachten. De Rotterdammers wilden aanvankelijk, net als vorig jaar, in het stadion van Marbella spelen tegen de Duitse topclub, maar Marbella speelt die dag zelf een bekerwedstrijd in hun eigen onderkomen.