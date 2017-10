Vandaag al akkoord Twente met Verbeek

Cocu: Lozano wordt nog beter

15:54 Veel tijd om zich aan te passen bij PSV had Hirving Lozano niet nodig. De 22-jarige Mexicaanse aanvaller kwam in de zomer uit eigen land over van CF Pachuca en scoort voor PSV bijna elke wedstrijd. Tegen Vitesse was Lozano vandaag opnieuw twee keer trefzeker, waardoor hij na tien speelronden al op negen doelpunten staat.