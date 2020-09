Veel ergernis en onbegrip bij FC Twente over VAR en afgekeurde goal

De KNVB maakt dit seizoen gebruik van nieuwe moderne buitenspeltechnologie. In Engeland deden ze dat vorig seizoen al en die introductie leidde in de Premier League bijna wekelijks tot discussie en irritatie.



Het eerste voorval in de eredivisie ging vrijdag ook niet bepaald onopgemerkt voorbij. Nadat FC Twente-speler Vaclav Cerny de score had geopend begon het lange wachten. Terwijl de camera's en het blote aangaven dat het een geldig doelpunt was, duurde het bijna vijf minuten voordat in Zeist de lijntjes waren getrokken. De ergernis daarover was bij iedereen in het stadion groot.

Uiteindelijk werd de treffer afgekeurd, omdat er met een foutmarge van enkele centimeters wordt gewerkt. Met andere woorden: als de goal wordt gemaakt binnen die marge, dan wordt de beslissing op het veld niet overruled. Dus deed vrijdag de gekke situatie zich voor dat iedereen zag dat de grensrechter - die niet op één lijn stond - een foute beslissing had genomen, maar de goal toch niet telde.

Referee Sander van der Eijk heeft contact met de VAR, terwijl de doelpuntenmaker Vaclav Cerny wacht en toekijkt.

Ron Jans boos

FC Twente-trainer Ron Jans schudde na afloop zijn hoofd. ,,We hebben de lijnen gezien, we hebben de beelden gezien, maar het zou gewoon een goal moeten zijn. Het heeft 4 minuut 43 geduurd. Maar dit is gewoon een goal. Ik snap er helemaal niets van waarom het niet zo is. Ik ben een voorstander van de VAR, omdat daardoor misschien meer goede beslissingen worden genomen, maar dit kan niet.”

Zijn collega Danny Buijs van FC Groningen ging een stap verder ,,Laten we hier alsjeblieft mee stoppen. Laat de VAR alleen ingrijpen als het duidelijk fout is en laat anders de beslissing op het veld leidend zijn. Als we vier, vijf minuten in het stadion moeten gaan wachten en als dan ook nog achteraf blijkt, dat misschien wel de verkeerde keuze is gemaakt, is dat wel een beetje lachwekkend.”

Scheidsrechter Sander van der Eijk legde naderhand voor de tv-camera uit, waarom de goal was afgekeurd, maar voor de gewone liefhebber werd het er niet veel duidelijker op. ,,De beslissing op het veld blijft leidend. Dan gaat de VAR ernaar kijken of die duidelijk fout is of niet. De VAR heeft de mogelijkheid om twee lijnen te tekenen in 3D. Bij Cerny wordt het verste punt bepaald en ook bij de verdediger. Als de lijnen elkaar raken – de marge is heel klein, vijf centimeter per lijn – hebben we met z’n allen afgesproken dat het too close to call is en blijft de beslissing op het veld leidend. En daarom is deze goal niet goedgekeurd.”