Veerkrachtig GA Eagles knalt in Den Bosch clubrecord uit de boeken

Go Ahead Eagles had binnen twee minuten de score al kunnen openen in de Vliert. Martijn Berden wist de bal van dichtbij echter niet voorbij Wouter van der Steen te schuiven. Een dure misser, zo bleek. Want Den Bosch was in de persoon van Kevin Felida heel wat effectiever. Go Ahead Eagles vergat druk te zetten op de inlopende middenvelder, wiens schot van een meter of twintig Hobie Verhulst te machtig bleek: 1-0.