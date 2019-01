Veltman en aanwinst Magallán met Ajax mee naar Florida

De 26-jarige international van Oranje was op dat moment de vaste rechtsback en aanvoerder van Ajax. Die band zit nu om de arm van Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui heeft de plek rechts achterin van Veltman overgenomen. Hij sloot in november weer aan op het trainingsveld en hoopt binnenkort voor het eerst in wedstrijdverband in actie te komen.