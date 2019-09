Veltman is weer helemaal terug: ‘Ze maken mij niet meer gek’

Stam hoopt op Jørgensen en Sinisterra tegen AZ

11:50 Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen heeft nog last van zijn ribben na een botsing afgelopen maandag in een wedstrijd van Jong Feyenoord. Trainer Jaap Stam hoopt echter dat hij morgen bij de selectie kan zitten in de belangrijke thuiswedstrijd tegen AZ. Dat geldt ook voor de Colombiaanse aanvaller Luis Sinisterra.