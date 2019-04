Veltman optimistisch over kansen Ajax: ‘Ook zij zijn er nog niet gerust op’

videoJoël Veltman besefte tijdens de kwartfinale van de Champions League tussen Ajax en Juventus (1-1) waarom hij zich bijna tien maanden lang in zijn eentje in het zweet heeft gewerkt om te herstellen van een zware knieblessure. ,,Hier doe je het allemaal voor”, zei hij. ,,Voetballen in zo’n ambiance tegen een tegenstander van formaat.”

Voor het eerst sinds 10 december 2014 stond de 27-jarige verdediger aan de aftrap van een duel in de Champions League. De tegenstander was van een ander kaliber dan APOEL Nicosia ruim vier jaar geleden. Veltman stond vaak tegenover Cristiano Ronaldo, voor wie de koningsklasse van het Europese voetbal lijkt te zijn opgericht.

Volledig scherm Joël Veltman schudt zijn directe tegenstander Cristiano Ronaldo na afloop de hand. © BSR Agency

Veltman kon terugkijken op een goede wedstrijd, al scoorde Ronaldo vlak voor rust toen de Portugees was uitgeweken naar het centrum van de aanval. ,,Dat was jammer”, erkende de Amsterdamse verdediger. ,,We moeten goed kijken hoe hij dat aanpakte. Want dinsdag krijgen we weer met hem te maken.”

Trots en teleurstelling vochten bij Veltman om voorrang na het laatste fluitsignaal. ,,Juventus is zo goed dat ze in eigen land 20 punten voorstaan op nummer twee Napoli. We zijn overeind gebleven en ook wel meer dan dat. Maar die 1-1 is beter voor Juventus dan voor Ajax. Toch zijn we nog lang niet uitgeschakeld”, benadrukte Veltman. ,,Ajax krijgt dit seizoen ook in Europese wedstrijden altijd kansen. We scoren bij Benfica, Bayern München en maken er vier bij Real Madrid. Natuurlijk verdedigt Juventus als de beste. Maar ik denk dat ook zij er nog niet gerust op zijn.”

Quote Tijdens de eerste trainingen merkte ik dat dit Ajax echt veel beter is dan het Ajax van de laatste jaren. Joël Veltman

Veltman kende tijdens zijn lange revalidatie twijfels of hij het niveau van Ajax ooit nog wel zou halen. ,,En tijdens de eerste trainingen merkte ik dat dit Ajax echt veel beter is dan het Ajax van de laatste jaren. Maar deze wedstrijd smaakt naar meer. Ik wil nog veel minuten maken dit seizoen.”

Noussair Mazraoui heeft zijn schorsing uitgezeten in de eredivisie en de Champions League. Het zou dus zomaar kunnen dat Veltman zaterdag tegen Excelsior weer op de bank start. De kans op een basisplaats dinsdag in de return tegen Juventus lijkt wel weer groot, nu Nicolás Tagliafico in Turijn een schorsing moet uitzitten. ,,Dan is het misschien een voordeel dat ik rechts en centraal in de defensie kan spelen”, zegt Veltman.

Terwijl Ajax tegen Excelsior speelt, kan Juventus in het duel met SPAL de achtste landstitel op rij veiligstellen. ,,Hopelijk nemen ze dan meer dan één biertje”, zegt Veltman lachend. ,,Maar ik denk het niet. Zij hebben gezien dat dit Ajax volkomen terecht in de kwartfinale van de Champions League staat.”