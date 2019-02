Veltman terug in de eredivisie: ‘Na een kwartier was de pijp leeg’

,,Zo zet ik weer een stapje in de goede richting”, stelde Veltman. ,,Ik ben er nog lang niet, want na een kwartier was de pijp ook wel leeg. Een wedstrijd voetballen is toch weer iets heel anders dan trainen. Maar ik heb deze invalbeurten nodig, omdat ik vanwege mijn leeftijd niet meer voor Jong Ajax mag uitkomen. Ik moet het nu hebben van oefenwedstrijden zoals laatst tegen PEC en invalbeurten waarin ik op een gegeven moment weer mijn kansen moet pakken. De wedstrijd tegen NAC was natuurlijk allang gespeeld toen ik er in kwam. Maar het was heerlijk om weer even op het veld te staan.”