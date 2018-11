‘Venema is een echte goalgetter, laat hem nu eens drie duels staan’

Maar is Venema de nieuwe Van Loen of de nieuwe Dirk Kuyt? Of is hij de zoveelste spits die ze makkelijk maakt in de eerste divisie, maar tekort komt voor het hoogste niveau. Ook van die categorie zagen ze er in FC Utrecht genoeg langskomen. Lokale jongens als Robert van der Weert, Richard Beekink, Donny de Groot en Leon de Kogel kenden een veelbelovende start in Galgenwaard, maar kwamen als doelpuntenmaker vooral tot hun recht op een treetje lager.



In welke klasse Venema valt? ,,Dat kun je nog niet zeggen’’, aldus Van Loen. ,,Daarvoor heeft hij te weinig wedstrijden gespeeld. De eerste divisie is een heel ander niveau. Maar aan zijn loopacties zie je dat hij voetbalgogme heeft. Hij heeft een neusje voor de goal en scoort erop los. Laat dat jochie nou drie weken staan, dan weet je wat je aan hem hebt.’’



,,Ik denk dat hij rustig gebracht wordt’’, zegt Willaarts. ,,Ik kon ook helemaal niet meevoetballen. Dat moet hij ook nog leren. Maar als hij zo blijft scoren, zal hij ongetwijfeld zijn kans krijgen. Hij is wel een echte spits. Ik hoop dat hij met zijn beide benen op de grond blijft staan. Ze schrijven hem nu de hemel in, maar hij moet nog beginnen.’’



Ook Kraaij juicht niet te vroeg. ,,Ik kan nu wel meezingen en meespringen met de supporters, maar Advocaat ziet hem elke dag op de training. Als hij vindt dat Venema nog niet klaar is voor een basisplaats, zal hij daar zijn redenen voor hebben.’’