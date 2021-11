Verbeek en Almere City FC beëindigen dramareeks, Jong Ajax houdt na 45 duels weer eens de nul

Zes nederlagen en twee keer een gelijkspel in de laatste acht wedstrijden. Dat was, inclusief één bekerduel met Go Ahead Eagles, de ongekend matige serie van Almere City FC. De 3-0 overwinning tegen TOP Oss was op 4 september de laatste keer dat Verbeek en consorten drie punten pakten, met een logische negentiende plek in de Keuken Kampioen Divisie als gevolg. Op bezoek bij Helmond Sport, dat met vijf punten meer op de zeventiende plek stond, kwam die dramatische serie dan eindelijk ten einde.

Beloften

Met Jong Ajax, Jong PSV en Jong AZ kwamen er vanavond ook drie beloftenteams in actie in de Keuken Kampioen Divisie. Jong Ajax had in Amsterdam weinig moeite met Telstar. Danilo maakte in de zestiende minuut de 1-0 voor de Amsterdammers, waarna Ünüvar binnen zeven minuten het duel op slot gooide. In minuut 60 en 67 was de Ajacied trefzeker: 3-0. Daarmee kwam er ook voor Jong Ajax een einde aan een ongekend lange reeks: voor het eerst sinds 45 wedstrijden werd weer eens de nul gehouden. De laatste keer dat dat lukte was op 28 september 2020, thuis tegen Excelsior (3-0).