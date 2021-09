Verbeek krijgt met Almere City smaak te pakken: tweede zege op rij

Met zeven punten bezetten de Flevolanders nu de vijfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Daar mocht het tegen TOP Oss vooral Ilias Alhaft voor bedanken. Met twee treffers hielp de 24-jarige aanvaller zijn ploeg aan een overwinning. Vooral met zijn tweede goal liet hij het aanwezige publiek smullen. Na een passeerbeweging krulde hij de bal via de binnenkant van de paal in het doel. Ook Anass Ahannach deed in blessuretijd nog een duit in het zakje: hij schoot fraai via onderkant lat raak.