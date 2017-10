Verbeek nieuwe trainer en technisch manager van FC Twente

Verbeek werd in Enschede aangesteld door Jan van Halst, de commercieel manager en manager algemene zaken bij FC Twente. Het is voor Verbeek zijn eerste klus bij een eredivisieclub sinds zijn ontslag bij AZ op 29 september 2013. Verbeek werd op 11 juli ontslagen als coach van VfL Bochum. FC Twente is na Heracles Almelo, SC Heerenveen, Feyenoord en AZ de vijfde Nederlandse club waar Verbeek hoofdcoach wordt. In Duitsland was hij eerder ook coach van 1. FC Nürnberg in de Bundesliga.

Volledig scherm René Hake schudt de hand van Gertjan Verbeek bij de oefenwedstrijd tussen FC Twente en VfL Bochum in november 2015. © Tubantia

Emotionele binding

Verbeek: ,,Iedereen weet dat ik een emotionele binding heb met FC Twente. Ik ben op 500 meter van het Diekman opgegroeid en voetbalde zelf als jongetje bij het nabijgelegen Zuid Eschmarke," laat Verbeek op de clubsite van FC Twente weten. ,,Bij de wedstrijden van FC Twente in het Diekman – in de jaren 70 en 80 – kroop ik dan weleens met mijn vriendjes onder het hek door om zo gratis naar binnen te komen. Ik herinner me ook het bijzondere scorebord in het Diekman, de fanatieke supporters op Vak Q en de gewonnen bekerfinale in ’77 in de Goffert waar ik bij was.”

Volledig scherm Gertjan Verbeek als trainer van VfL Bochum. © Pro shots ,,Ik heb in het verleden een aantal keren gesproken met FC Twente over een functie, maar dat ging om uiteenlopende redenen niet door. Mooi dat het er nu toch van komt. Deze functie – van trainer én technisch manager – past bij mij. Binnen het gehele voetbalbedrijf is er nog veel werk aan de winkel bij FC Twente. Neem bijvoorbeeld de scouting; die is kind van de rekening geworden, maar wel ontzettend belangrijk in een voetbalclub. Gelukkig zijn er al goede stappen gezet. Met mijn kennis en ervaring kan ik ook een belangrijke rol spelen om het verloren terrein in te halen."

Van Halst: Verbeek eist veel van zijn omgeving en van zichzelf

Jan van Halst, algemeen directeur van FC Twente, is gecharmeerd van Verbeek: ,,Gertjan is een trainer die staat voor aanvallend voetbal. Hij brengt veel ervaring met zich mee, is gretig en wil graag bij FC Twente werken. Hij heeft aangetoond spelers beter te maken. Daarbij eist hij veel van zijn spelers, staf, omgeving en van zichzelf. Dat geldt ook voor Jan de Jonge. Hun werkwijze past binnen het topsportklimaat dat we nastreven. Verbeek heeft ook ervaring met het werken onder moeilijke omstandigheden. Daar heeft hij bijvoorbeeld in het verleden bij AZ mee te maken gehad, toen ook een club in opbouw. Er is nog heel veel werk te verzetten bij FC Twente. Ook daarom willen we de ervaring, kennis en expertise van Verbeek breder inzetten en gaat hij ook de rol van technisch manager vervullen. In de rol van technisch manager krijgt hij medeverantwoordelijkheid over het aan- en verkoopbeleid, de scouting en de jeugdopleiding, in samenwerking met de huidige directie.”