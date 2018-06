Verbeek over Twente: 'Trekken aan een dood paard heeft geen zin'

Drama voor Tessel Middag: weer zware knieblessu­re

13 juni De vrees van Tessel Middag (25) is waarheid geworden. De voetbalster van Oranje heeft opnieuw een zware knieblessure opgelopen. Voor de tweede keer is de kruisband van haar linkerknie gescheurd. De middenvelder miste het gewonnen EK in eigen land en is nu opnieuw maanden uit de roulatie.