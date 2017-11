Verbeek weer tegen een oude bekende: 'Klus bij Twente is moeilijker dan bij AZ'

,,De klus bij Twente is een stuk moeilijker", zegt Verbeek. ,,Bij AZ was de situatie na een half jaar overzichtelijk. Bij Twente bleven de lijken uit de kast vallen, waardoor er lange tijd totaal geen overzicht is geweest. AZ had ook een heel goed tweede elftal, de balans met het eerste was beter. Bij Twente is er minder kwaliteit. Het tweede is gedegradeerd en onder 19 speelt niet op het hoogste niveau. Dat is nogal een verschil. Bij AZ stond het kapitaal meteen weer op het veld. Daarom moeten we bij Twente ook zo snel mogelijk van de huurspelers af."