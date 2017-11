Verbeek: Wij kunnen een voorbeeld nemen aan AZ

,,In topvoetbal gaat het om resultaat, maar op dit moment is het voor ons ook resultaat dat ik dingen terugzie die we hebben besproken. De spelers geloven in de tactiek, een uur lang hadden we het heel aardig voor elkaar tegen een goede ploeg als AZ'', zei Verbeek.

FC Twente verloor onder leiding van Verbeek de afgelopen weken van PSV (4-3) en sc Heerenveen (0-4). ,,We moeten ons maar vastklampen aan het feit dat we twee goals minder hebben weggegeven dan vorige week'', zei de Tukker met een lachje. ,,Dat is een verbetering van 50 procent. Maar we hebben nog een lange weg te gaan, dat is duidelijk.''