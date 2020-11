Verbeek ziet rol als directeur bij sc Heerenveen wel zitten: 'Ik ben nog niet klaar’

,,Ik ben nog steeds voetbaltrainer, ja’’, glimlacht Verbeek. Als coach nam hij in mei ontslag bij Adelaide United, de Australische club waar hij was neergestreken na avonturen bij onder meer SC Heerenveen, Feyenoord en FC Twente. Toch lijkt hij in de toekomst meer te voelen voor een andere functie. ,,Ik word wel steeds meer benieuwd naar een rol als langetermijnbewaker. Ja, dat doe je inderdaad als bestuurslid.’’

Het liefst zou hij snel aan de slag gaan bij SC Heerenveen, de club waar hij het grootste deel van zijn voetballeven doorbracht. ,,Uiteraard is dat nog altijd mijn club, ik heb er 25 jaar historie’’, aldus Verbeek. ,,Ik heb er alles gedaan, behalve in de directie gezeten. In mijn tijd als speler zei ik wel eens dat ik een rol als voorzitter ambieerde. Dat is wel iets wat nu speelt.’’

Verbonden

Verbeek speelde tussen 1984 en 1994 voor de Friezen en bleef na zijn loopbaan aan de club verbonden als jeugdtrainer en assistent-coach. Na een succesvol verband met Heracles keerde hij in 2004 terug in ‘zijn’ Heerenveen, waar hij vier seizoenen aan het roer stond. Via Feyenoord, opnieuw Heracles, AZ, 1. FC Nürnberg, VfL Bochum, FC Twente en dus Adelaide United is hij sinds mei werkloos.