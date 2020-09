Verbod op publiek geldt ook voor ouders: ‘Kinderen afleveren bij het hek’

Alleen sporters zelf mogen het complex in of op; toeschouwers en ook ouders zijn voorlopig niet welkom langs de velden en in de sporthallen. ,,Na de discussie van vorige week hebben we afgelopen weekeinde gezien dat het weer wat beter ging met het publiek in het betaalde voetbal. Iedereen doet verschrikkelijk zijn best”, zei Rutte.



,,We willen het sporten zelf overeind houden, want dat is ook goed voor de gezondheid. Maar als je de hele optelsom neemt van sportende amateurs en profs, het publiek dat daarop afkomt, en je wil de contactmomenten beperken, dan hebben we de keuze gemaakt voor het publiek. Helaas geldt dat ook voor de ouders die hun kinderen naar hun sport brengen. Iedereen kan blijven sporten, maar even zonder aanmoedigingen vanaf de kant en de tribunes. En de sportkantines moeten dicht.”