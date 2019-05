Verlies Ajax deed Van Bommel denken aan 2005: ‘Dit zet je niet zomaar even opzij’

,,Het was vergelijkbaar, al waren wij met 2-0 nog niet zeker’', zei Van Bommel, inmiddels trainer van de Eindhovenaren. ,,Het is logisch dat je aangeslagen bent als je op de drempel van de finale staat. Het is niet een nederlaag die je zomaar even opzijschuift. Wie had tijdens de rust gedacht dat Ajax het niet zou redden? Het heeft invloed, zeker. Maar het hoeft in de eredivisie niet beslissend te zijn. Ajax staat nog steeds bovenaan. Maar zij moeten dit wel verwerken, dat hoeven wij niet te doen. Ik heb er geen invloed op.’'

Ook in de spelersgroep van PSV kwam de wedstrijd tussen Ajax en de Spurs aan bod. ,,Natuurlijk is erover gesproken. Iedereen praat erover. Welke zender je ook opzet of wat je ook luistert. Het was een ongelooflijk zure nederlaag.’'

De late nederlaag tegen Milan hoort bij de top drie van grootste teleurstellingen in de voetballoopbaan van Van Bommel, vertelde hij vrijdag op trainingscomplex De Herdgang. ,,Samen met de verloren finale in de Champions League met Bayern München tegen Internazionale in 2010 en een maand later de verloren WK-finale met Oranje tegen Spanje. Die momenten blijf je je herinneren of je wordt er door anderen aan herinnerd.’’

Rustperiode

Van Bommel wilde benadrukken dat hij er geen moeite mee had dat PSV vanwege het aangepaste competitieprogramma in de eredivisie een lange rustperiode had.



,,Ik heb daar veel over gelezen, over dat antwoord van mij toen’', vertelde de trainer van de Eindhovenaren. ,,Normaal gesproken waren we veertien dagen vrij geweest, nu zeventien. Dat vond ik helemaal niet erg, dat weet je van tevoren. We hebben die periode goed ingevuld, met trainingsdagen, rustdagen en een oefenwedstrijd. Ik had er alleen moeite mee dat twee speelronden werden omgedraaid. Dat bedoelde ik. Dat kan alleen in Nederland. Je hebt toch te maken met een aantal belangen. Als je alle wedstrijden gaat bekijken, hebben ze allemaal een verhaal en een verschil van uitgangspositie.’’

De verrassende ontwikkelingen in de Champions League, met de uitschakeling van FC Barcelona en Ajax in de halve finales, gebruikt Van Bommel in aanloop naar de ontknoping in de eredivisie. Ook is al veel verwezen naar de ontknoping van drie jaar geleden, toen Ajax de titel verspeelde bij De Graafschap (1-1).

,,Dat is geen garantie dat dat nu weer gaat gebeuren. Maar er zou wel zo’n ontknoping plaats kunnen vinden. We staan met twee ploegen op tachtig punten. We gaan pas opgeven als we niet meer kunnen. Zolang we kunnen, blijven we vechten’', aldus Van Bommel, die zich zondag alleen focust op de wedstrijd van PSV bij AZ en zich niet bezighoudt met de ontwikkelingen bij Ajax tegen FC Utrecht. ,,Assistent-trainer Reinier Robbemond heeft altijd een oortje in. Maar wij gaan niet luisteren naar wat er op een ander veld gebeurt, daar moet je je niet druk over maken. Dan maak je jezelf alleen maar gek. Ongetwijfeld zullen we het langs de lijn wel meekrijgen.’'