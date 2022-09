Verlies van Bruno Martins Indi valt zwaar bij AZ: ‘Hij staat bovenaan in de hiërarchie’

AZ moet het dit kalenderjaar doen zonder aanvoerder Bruno Martins Indi, nadat de verdediger een blessure opliep in de gewonnen wedstrijd tegen Ajax twee weken geleden. Dat nieuws valt zwaar in Alkmaar.

,,Bruno is een heel belangrijke spelers voor ons”, zei trainer Pascal Jansen tijdens het persmoment voor de wedstrijd van zaterdag tegen FC Groningen. ,,We wisten wel snel dat het foute boel was, want Bruno vroeg in de wedstrijd direct om een wissel. Afgelopen dinsdag is hij geopereerd.”

Jansen is direct met de international, die door de blessure ook het WK mist, om de tafel gegaan om zijn rol binnen de selectie voor de komende tijd te bespreken. ,,Bruno is een van onze meest ervaren spelers en weet de fijne kneepjes van coaching. Hij heeft ook status binnen de selectie en staat bovenaan in de hiërarchie. We hebben samen de koppen bij elkaar gestoken hoe hij bij het elftal betrokken kan blijven. Dat doen we samen met Jordy Clasie, onze reserveaanvoerder. Samen met Jordy is er een hele goede chemie met de meer jonge spelers in de selectie.”

Quote Jesper Karlsson kan op meerdere posities uit de voeten Pascal Jansen Een speler die de plaats van Martins Indi in eerste instantie overneemt, is de achttienjarige Maxim Dekker. Hioj speelde dit seizoen al enkele goede wedstrijden bij de enige ongeslagen club uit de eredivisie. ,,Bruno zal de wedstrijden blijven volgen en Maxim waar mogelijk steunen.” Zomeraanwinst Zinho Vanheusden is weer helemaal fit en is een andere kandidaat centraal achterin, al is de Belg rechtsbenig en maakte hij nog geen officiële speelminuten dit seizoen. ,,Zinho is een speler die op een nog hoger niveau dan Maxim ervaring heeft opgedaan”, aldus Jansen.

Tegenover het uitvallen van Martins Indi staat de terugkeer van Jesper Karlsson. De belangrijkste AZ-speler van het vorige seizoen stond vier maanden aan de kant met een blessure maar maakt tegen FC Groningen voor het eerst weer deel uit van de A-selectie.



De Zweed staat volgens Jansen te trappelen. ,,Hij dacht dat hij nooit geblesseerd kon raken, maar nu was hij er toch lang uit. Dat heeft iets bij hem losgemaakt, net als het feit dat hij geen transfer heeft gemaakt deze zomer. Ondanks dat bleef hij zich focussen op zijn revalidatie. Hij heeft keihard gewerkt.”

In de tussentijd ontwikkelde het talent Myron van Brederode zich op Karlsson’s positie. ,,Maar Jesper kan op verschillende posities uit de voeten”, weet Jansen die blij is dat hij weer over een extra spelen kan beschikken. ,,We hebben er echt een speler bijgekregen. En dat is nodig ook want we spelen tot half november elf wedstrijden.” Basisspelers als Vangelis Pavlidis en Hakon Evjen voeren een race tegen de klok om nog bij die wedstrijden aanwezig te zijn.