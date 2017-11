Vermeer moet weer eens geblesseerd toekijken

En dus moet Vermeer ook vandaag in de uitwedstrijd bij ADO Den Haag op de tribune plaatsnemen. Een plek waar hij een groot deel van het afgelopen seizoen al zat, toen hij met een gescheurde achillespees lijdzaam moest toekijken hoe Brad Jones hem in het historische kampioensjaar van Feyenoord uit de basis keepte.



Begin dit seizoen wilde Vermeer met frisse moed de concurrentiestrijd aangaan met zijn Australische collega. Maar een peesblessure gooide roet in het eten. Anderhalve week geleden maakte Vermeer zijn rentree in de beker tegen Swift - er gingen zelfs stemmen op hij zijn plekje als eerste doelman zou heroveren op de matig presterende Jones.



Maar vrijdag op de training ging het dus weer mis. Justin Bijlow neemt vandaag plaats op de bank als reservekeeper. Het is nog niet bekend hoe lang Vermeer eruit ligt.