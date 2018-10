'Vermeulen en Van Hooijdonk hebben onvoldoende verstand van de VAR'

Door Tim Reedijk



Afgelopen vrijdag besloot Bjorn Kuipers ook na het terugkijken van de beelden een penalty te geven aan Simon Gustafson (FC Utrecht) tijdens het duel met NAC. Die beslissing was dubieus. Vond u het terecht?

Van Egmond: ,,Eens in de twee weken bespreken we de verschillende situaties waarbij de videoscheidsrechter betrokken is. Morgen gaan we weer met de betrokkenen om de tafel. De videoscheidsrechter heeft zijn mening gegeven, maar de scheidsrechter is verantwoordelijk. Die heeft gekeken en er wat van gevonden.''