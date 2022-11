Doel: Andries Noppert wordt vanavond pas de tweede Nederlander die in Oranje debuteert tijdens een WK. De eerste was Dick Schoenaker op het WK van 1978. Noppert en Schoenaker kunnen vanavond van nog twee spelers gezelschap krijgen: Xavi Simons en Jeremy Frimpong.

Hoe snel het is gegaan voor Noppert leert een blik op de kalender: vandaag precies een jaar geleden zag hij als reservekeeper achter Warner Hahn hoe zijn club Go Ahead Eagles met 0-1 verloor van FC Groningen.

Verdediging: De laatste lijn van Oranje voor dit WK leek vast te staan, maar daar kan op één positie verandering in komen. Jurriën Timber zit niet in zijn beste periode en afgaand op de trainingen is Matthijs de Ligt in beeld om te starten. Als De Ligt inderdaad de voorkeur krijgt als rechtercentrale verdediger tegen Senegal wordt het zijn 39ste interland. De ligt is ook de back-up voor links centraal. ,,Daar zit hij dit WK achter Nathan Aké’', aldus de bondscoach.

Middenveld: Frenkie de Jong is de spelmaker vanavond. Hij is fit en in een ritme na anderhalve maand met veel speeltijd bij Barcelona. Maar wie flankeren hem? Van Gaal gaf zelf de naam van Cody Gakpo prijs, als speler met de benodigde creativiteit achter de spitsen.



Steven Berghuis lijkt de derde pion te worden in een wedstrijd waarin Oranje de bal en het initiatief opgedrongen krijgt. Teun Koopmeiners, Marten de Roon en Davy Klaassen brengen ook specifieke wapens mee in deze linie. Kenneth Taylor is de jonge middenvelder die mag proberen aan te schoppen tegen de bestaande hierarchie.