Vermoeide Berghuis zet zichzelf op de bank: ‘Voelde dat frisheid afnam’

,,Ik heb geen voorbereiding gehad als alle anderen‘’, aldus de deze zomer door ziekte gevelde Berghuis na afloop bij FOX Sports. ,,Toch heb ik alles kunnen spelen. Daar ben ik tevreden over. Maar ik voelde dat de mentale en fysieke frisheid afnam. Het is best wel tegen mijn natuur in om dat te zeggen, maar het kwam ook niet uit de staf. Dus heb ik zelf de keuze gemaakt. Ik wil graag door, maar ik voelde dat ik tegen mijn ‘max’ aan zat. Er komen nog veel wedstrijden aan, dan wil ik er ook staan.”

Berghuis speelde als invaller voor Luciano Narsingh uiteindelijk nog een half uur tegen Heracles. Maar ook hij kon aanvallend het verschil niet maken. ,,Er was vrij weinig variatie in ons aanvalsspel‘’, mopperde hij. ,,Het was vrij statisch.‘’

Steven Berghuis in duel met Tim Breukers.

Voor Dick Advocaat was het geen verrassing dat Feyenoord een moeilijke middag had. ,,Ik had wel verwacht dat het een moeilijke middag zou worden‘’, sprak de Hagenaar met het oog op het grote aantal afwezigen. ,,We zitten in een fase dat het lastig is. Heracles heeft niet veel kansen gehad, maar wij ook niet. En wij spelen thuis. Wij moeten het spel maken, maar waren niet bij machte om spelers uit te spelen. Ze werken kei- en keihard om tot een resultaat te komen, dat kan je de jongens niet verwijten. Maar het vernuft is er op dit moment niet.‘’

Ook tegen tien man kon Feyenoord geen beslissing forceren. De ploeg van Advocaat verzuimde om optimaal te profiteren van de nederlagen van Ajax en Vitesse een dag eerder. ,,Het leefde wel bij ons”, zei de trainer. ,,Bij Ajax ging het allemaal geweldig, bij Vitesse ook, maar toch verloren ze zaterdagavond allebei. Wij hadden een redelijk stapje omhoog kunnen zetten, wat een wonder is als je ziet wat hier allemaal sinds juli is gebeurd met blessures en zo. We moeten continu wisselen en toch resultaten halen. Dat breekt je een keer op.”

Slot

In de Kuip ging het uiteraard ook over Arne Slot, de mogelijk nieuwe trainer van Feyenoord. ,,Ik ga daar niet meer over praten‘’, aldus Advocaat. ,,Niet over wat ik ga doen en niet over wat Feyenoord gaat doen. Ik bemoei me er niet mee en weet het ook niet.‘’

Berghuis volgt het nieuws over Slot met interesse. ,,De belangrijkste man in de organisatie is de trainer‘’, aldus de Feyenoord-captain. ,,Voor de rest is er nog niet veel bekend. Ze hebben het bij AZ goed voor elkaar. Maar ik heb ook gelezen dat er interesse is van meerdere clubs.‘’