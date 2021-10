'Vertrek van bedreigde Koevermans trieste dag voor Feyenoord'

Mark Koevermans stapt wegens bedreigingen per 1 december op als algemeen directeur van Feyenoord. In een persconferentie gaven Toon van Bodegom (voorzitter Raad van Commissarissen) en Gérard Moussault (vice-voorzitter RvC) aan dat er geen nieuwe bedreigingen zijn geweest.

Van Bodegom benadrukte herhaaldelijk dat het niet alleen een probleem van Feyenoord is. ,,We hebben ideeën voor oplossingen, maar daar hebben we ook de overheid voor nodig.". Moussault voegde daaraan toe dat een nieuwe voetbalwet nodig is om weer baas in eigen huis te worden.

Quote Wij, de politie en gemeente hebben aanwijzin­gen dat dit mensen zijn die niets met de club te maken hebben Gérard Moussault

Afgelopen week was Koevermans nog strijdbaar en van zins aan te blijven als directeur. Koevermans, in verschillende functies sinds 2009 in dienst bij Feyenoord, zou eerder dit jaar ook al thuis zijn lastiggevallen, toen door boze Feyenoord-supporters. Dat was uit onvrede over de plannen voor de bouw van een nieuw stadion. Ook bij de architect van Feyenoord City, de gebiedsontwikkeling waar het nieuwe stadion onderdeel van is, kwamen fans op intimiderende wijze langs.

Nieuwe directeur

Er zijn geen zorgen over een eventuele nieuwe algemeen directeur. ,,We hebben in het verleden ook altijd iemand kunnen vinden, het is een prachtige club en een mooie taak. Overgrote deel zijn fantastische supporters, die zijn uniek in Nederland en Europa. Er zijn veel mooie aspecten aan Feyenoord voor een nieuwe directeur", aldus Van Bodegom.

De voorzitter van de RvC gaf ook toe dat investeerders zijn afgehaakt door de bedreigingen. ,,Er is een causaal verband.” Wie er achter de bedreigingen zit, weet Feyenoord niet. ,,Wij, de politie en gemeente hebben aanwijzingen dat dit mensen zijn die niets met de club te maken hebben. Ze komen in ieder geval niet uit de bekende supporterskringen”, zei Moussault. Er is volgens hem geen connectie tussen de bedreigingen en de plannen voor een nieuw stadion. ,,Daar zijn geen aanwijzingen voor. De bedreigingen tegen betrokkenen van Feyenoord waren er al voordat het stadiondossier ging spelen.”

