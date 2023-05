Vertrek Yilmaz bij Fortuna lijkt onvermijdelijk, maar ‘gesprekken over toekomst lopen nog’

Het al weken wiebelende huwelijk tussen Burak Yilmaz en Fortuna Sittard lijkt op korte termijn ook formeel te eindigen in een scheiding. De Turk, volgens de officiële lezing nog steeds geblesseerd, vormt al maanden de hoofdrolspeler in een mistige soap.

De beelden zeiden veel, zaterdagavond. In plaats van zich in alle rust voor te bereiden op de wedstrijd van Fortuna Sittard tegen Excelsior, vanmiddag in Kralingen, bracht de 37-jarige Burak Yilmaz een bezoek aan zijn oude club Lille, die het in eigen stadion opnam tegen Olympique Marseille. De Turkse spits, die volgens de officiële lezing geblesseerd is en om die reden vanmiddag opnieuw ontbreekt in de wedstrijdselectie van de Limburgers, lijkt met zijn hoofd al bij een nieuwe uitdaging.

Welke uitdaging dit wordt, is vooralsnog speculeren. Turkse media melden al langer dat Yilmaz op korte termijn aan de slag gaat als assistent-trainer van het nationale elftal van Turkije. Maar dat Yilmaz gaat vertrekken bij Fortuna; daarover twijfelt niemand nog. Al wil technisch directeur Sjoerd Ars van de Limburgse club dit niet bevestigen. ,,Op dit moment is er nog niets besloten”, zegt hij. ,,Gesprekken over de toekomst lopen nog.”

Yilmaz komt al weken niet in actie namens Fortuna, dat zich onlangs verzekerde van een langer verblijf in de eredivisie. En dat is opvallend, gezien de grote ambities die beiden hadden voorafgaand aan zijn avontuur in Midden-Limburg. Yilmaz tekende een contract voor liefst vijf seizoenen bij de club, waar hij na komend seizoen een rol in de technische staf zou gaan vervullen. In de praktijk liep het huwelijk, ondanks negen gemaakte goals in de eredivisie, uit op een teleurstelling.

