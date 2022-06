Vier voetballers en staflid Oranje Onder 19 betrokken bij ongeval, KNVB 'enorm geschrokken’

Memphis Depay over ophef na bericht aan Quincy Promes: ‘Ben gewoon een mens en steun hem in moeilijke tijden’

Kort na zijn glansrol in het duel met België reageerde Memphis Depay op de ophef die ontstond na zijn uitlatingen over Quincy Promes en Georginio Wijnaldum. ,,Soms vinden mensen mij irritant omdat ik iets te zeggen of te vinden heb.”

4 juni