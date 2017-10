Viergever ontsnapt aan schorsing na 'kutkakkerlakken'

Na de overwinning op Feyenoord (1-4) pakte de 28-jarige Viergever een microfoon en zong 'het zijn maar kutkakkerlakken' -wijzend naar Feyenoorders- in een café in Amsterdam. Aanwezigen deden enthousiast mee met de verdediger. Eerder deed Jan Vertonghen hetzelfde na een gewonnen bekerfinale tegen Feyenoord. Hij werd voor drie duels geschorst, waarvan één voorwaardelijk.



Volgens de aanklager 'schaadt Viergever met zijn uitlatingen de belangen van het voetbal en de voetbalsport in het algemeen'. De oud-Spartaan zei in zijn verklaring dat het incident zich afspeelde in een café waar behalve de Ajax-selectie alleen barpersoneel en enkele andere gasten aanwezig waren. Hij was zich er niet van bewust dat dit gefilmd kon worden. Aan de hand van die verklaring bepaalde de aanklager dat een voorwaardelijke schorsing voor Viergever genoeg was.



Ajax liet vorige week weten het gedrag van de verdediger af te keuren en de situatie met hem te bespreken.