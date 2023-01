Vijandigheid maakt Ajacied Edson Álvarez ‘alleen maar sterker’

Ajacied Edson Álvarez wacht met Ajax al zes competitieduels vergeefs op een zege. Toch schrijft hij de kampioen ook na de 1-1 in de Klassieker tegen Feyenoord nog niet af voor de landstitel. ,,Als je ons afgelopen week zag trainen... Dat zag er echt heel goed uit. Maar dat moeten we ook tijdens wedstrijden laten zien. Zo snel als mogelijk”, aldus de Mexicaan.

Álvarez zag Ajax vooral in de eerste helft worstelen met Feyenoord. Igor Paixão schoot de thuisploeg in de 3ste minuut ook met een prachtig schot op voorsprong. ,,Ik denk dat we het in de tweede helft beter deden. We hebben gestreden en hadden uiteindelijk misschien wel meer dan een gelijkspel verdiend.”

De Mexicaan genoot van de sfeer tijdens de wedstrijd. ,,Dit was mijn eerste Klassieker in Rotterdam met publiek. Ik heb in Mexico ook wel eens in deze sfeer gevoetbald. Daar kan ik wel van genieten. Het is vijandig en je merkt dat de mensen tegen je zijn. Dat maakt mij misschien wel sterker.”

Álvarez speelde tegen Feyenoord als centrale verdediger. Hij verving op die positie de geschorste Devyne Rensch. ,,Ajax heeft mij ooit voor die positie aangetrokken”, zei hij. ,,Maar uiteindelijk ben ik op het middenveld beland. Ik speel waar de trainer me nodig heeft. Het belangrijkste is dat we snel weer een wedstrijd gaan winnen. Daarna moeten we een serie met goede resultaten neerzetten. Dan kan het zeker nog een mooi seizoen voor ons worden.”

Bijlow wil nog niet praten over titel

Justin Bijlow had graag als eerste Feyenoorder ooit in het betaalde voetbal op zijn verjaardag van Ajax gewonnen. ,,Maar helaas is dat niet gelukt”, zei hij na het gelijkspel (1-1) in de Kuip. ,,We hebben het een uur lang heel goed gedaan. Daarna nam Ajax de regie over.”

Bijlow vierde zijn 25ste verjaardag in de Kuip. Denny Landzaat, Georginio Wijnaldum, Johnny Rep, Michel van de Korput en Wim Jansen speelden ook op hun verjaardag tegen Ajax. Ook zij trakteerden zichzelf niet op een zege.

,,We hadden graag van Ajax gewonnen. Daarom was de sfeer in de kleedkamer na de wedstrijd ook niet geweldig”, zei Bijlow die nog wel de Eredivisie aanvoert met Feyenoord. ,,Daar zijn we blij mee en best trots op”, vertelde de keeper. ,,Maar ik vind het nog te vroeg om over de landstitel te praten. De competitie is pas halverwege. Er kan nog zoveel gebeuren. Laten we maar doorgaan zo. Dan zien we wel hoe het afloopt.”

