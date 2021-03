Vijf jaar na zijn dood is Cruijff in Catalonië nog altijd springlevend

Europese aspiraties blijven verborgen bij Vitesse: armzalig optreden tegen Willem II levert punt op

21 maart ARNHEM - Vitesse blijft de nummer vier van de eredivisie. Maar de 0-0 tegen Willem II kan de boeken in als een voetbaltechnische mispeer. De Arnhemse formatie heeft zondagmiddag in GelreDome niets laten zien. De Europese aspiraties zijn uiteindelijk verborgen gebleven in armzalig gespartel.