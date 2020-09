Vijf redenen om nu meteen Goal Alert te activeren

Heeft een van je favoriete clubs in de ere- of Keuken Kampioen Divisie gescoord? Met GoalAlert bekijk jij de video van dat wonderschone doelpunt direct terug op je mobiele telefoon. 5 redenen waarom je GoalAlert nú moet activeren!

Muurvast in de file

De wedstrijd is al begonnen, maar helaas sta jij weer in de file. Uiteraard volg je de wedstrijd vast op de radio. Maar dan, net als het spannend wordt, onderbreekt de uitzending voor de verkeersinformatie: door een nieuw ongeval is de vertraging verder opgelopen. Terug in de uitzending hoor je nog net het wegzakkende applaus. “Wat een fantastische goal!”, juicht de commentator nog. En jij juicht mee. Het stoplicht aan het einde van de invoegstrook springt namelijk net op rood. Alle tijd dus om die fantastische goal nu ook zelf te bekijken op je mobiele telefoon.

Op het huwelijk van haar beste vriendin

Het is de beste vriendin van je vrouw. Natuurlijk wens je haar alle geluk. Natuurlijk gun je haar een sprookjeshuwelijk. Maar moet dat feest nou juist worden gevierd als jouw cluppie die belangrijke wedstrijd speelt? Wanneer de vader van de stralende bruid aan zijn speech begint, weet jij dat er ook wordt afgetrapt. Een halfuur later val je bijna in slaap, maar opeens zoomt zachtjes je mobiel: je club heeft nét een wondergoal gescoord! Langzaam zak je onderuit met je mobieltje in de aanslag, en je koptelefoon discreet in één oor. Laat pa nog maar even lekker doorpraten over zijn kleine meid.

Bij de tandarts

Het was maar een klein gaatje: hoogstens een halfuurtje bij de tandarts. Nu zit je al ruim anderhalf uur in de wachtruimte. En blijft het onmiskenbare geluid van de boor onvermoeibaar in je oren janken. Verontschuldigend haalt de assistente haar schouders op: spoedgevalletje tussendoor – die wortelkanaalbehandeling kon écht niet langer wachten. Ondertussen denk jij steeds vaker aan die boor die straks ook jouw mond in gaat. Gelukkig is de redding nabij: GoalAlert! Terwijl de boor genadeloos doorjengelt, klik jij met een grote glimlach nog een keer op de herhaling.

Op dat zonnige Bountystrand

Het lijkt even heel ver weg. Maar dat vaccin komt er aan, en voor je het weet boeken we weer last-minutes naar de zon. Mogelijk is het voetbal dan alleen wel al in de beslissende fase beland. Blijf je dan thuis voor die ene wedstrijd? Zelfs al heb je dat over voor je cluppie, denken vrouw, vriendin of kinderen daar mogelijk toch heel anders over. Dus offer je jezelf maar weer op. Dat voelt overigens lang niet slecht op dat zonnige bountystrand. Zacht bedje, kabbelende golfjes, wapperende parasol, koud biertje. En natuurlijk je mobiele telefoon: voetbal kijken was nog nooit zo relaxed!

Op de tribune

Eindelijk weer op de tribune van je favoriete club. Dit wordt een middag om nooit te vergeten. Nog maar één wedstrijd te spelen, en op punten gelijk met die Gehate Club. Bovendien spelen die tegelijkertijd, tegen de hekkensluiter. Daar gáán je nagels! Waarom scoren we niet gewoon? Met nog maar een paar minuten te spelen gaat je GoalAlert af. Je durft bijna niet te kijken. Hoe is het mogelijk: de hekkensluiter heeft vlak voor het laatste fluitsignaal de winnende goal gescoord!

