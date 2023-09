Vijftiende voetballand brengt Moniz weinig geluk: trainer binnen drie maanden ontslagen in Kroatië

Het avontuur van Ricardo Moniz in Kroatië (59) is van korte duur geweest. De Rotterdamse voetbaltrainer ging in de zomer aan de slag bij Slaven Belup, maar nog geen drie maanden na zijn eerste werkdag moet hij het veld al ruimen.

Met Slaven Belup kende Moniz een zwakke competitiestart. Van de eerste 7 duels won zijn ploeg maar 1 keer. De club staat voorlaatste in de hoogste Kroatische competitie. Moniz was afgelopen seizoen trainer in Hongarije en werkte in Nederland de afgelopen jaren voor onder meer FC Eindhoven en Excelsior.

Moniz was sinds kort aan het werk in het Zuid-Europese land. Samen met zijn 84-jarige moeder heeft hij zich voor de zoveelste keer in het buitenland gevestigd.

,,Voetballand nummer 15”, zei de Rotterdammer trots na zijn aanstelling. Zijn eerste indruk was geweldig, zei hij toen in een interview met AD Rotterdams Dagblad. ,,Ik heb eerder gewerkt met Kroaten als Ivica Olic en Mladen Petric bij HSV en met Antonio Mance bij Trencin. Die van die hattrick tegen Feyenoord, ja. Die gasten heb ik in mijn hart zitten. Het land doet het altijd goed op eindtoernooien. Knap, dat je je met zo’n klein inwonersaantal altijd weet te manifesteren.”

Racismerel

Het werd voor Moniz echter niet wat hij ervan had verwacht. Vorig jaar was dat ook al zo, bij het Hongaarse Zalaegerszegi TE moest hij een week voor de gewonnen bekerfinale plots vertrekken. Eerder kwam hij in het nieuws nadat hij met zijn ploeg een statement tegen racisme wilde maken, maar geschorst werd.

