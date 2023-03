Vincent Janssen (28) stopt per direct als international van Oranje: ‘Het heeft steeds meer impact’

Vincent Janssen heeft besloten per direct te stoppen met spelen voor het Nederlands elftal. De 28-jarige spits van Royal Antwerp FC behoorde tot de voorselectie van Oranje voor de duels in maart, maar kiest vanwege persoonlijke redenen en de drukke voetbalkalender voor het einde van zijn interlandloopbaan.

Janssen werd afgelopen jaar door bondscoach Louis van Gaal teruggehaald bij de selectie van het Nederlands elftal, nadat hij jarenlang uit beeld was geweest als speler van het Mexicaanse Monterrey. Janssen keerde bij Antwerp terug in Europa en dwong een plek af in de selectie tijdens het wereldkampioenschap in Qatar. Ook nu maakte Janssen kans op een plek in de definitieve selectie voor de duels met Frankrijk en Gibraltar later deze maand, maar de spits stelt zich niet meer beschikbaar.

De 28-jarige spits maakte zeven jaar geleden zijn debuut in Oranje. Sindsdien speelde hij 22 wedstrijden namens zijn land, waarin hij zeven keer trefzeker was en zeven goals voorbereidde. Tijdens het afgelopen WK stond Janssen in de basis tijdens de openingswedstrijd tegen Senegal. De aanvaller kwam tevens als invaller binnen de lijnen tegen gastland Qatar. Het bleken zijn laatste minuten in het shirt van het Nederlands elftal.

Volledig scherm Vincent Janssen. © Pro Shots / Marcel van Dorst ,,Mijn focus ligt nu voor de volle 100 procent op Royal Antwerp FC en vanaf nu ben en blijf ik supporter van Oranje”, schrijft Janssen op social media. ,,Zaterdag heb ik de bondscoach en de KNVB gevraagd om mij in de toekomst niet meer op te roepen voor het Nederlands elftal. Ze reageerden begripvol en dat heb ik erg op prijs gesteld. Mensen die mij kennen, weten dat spelen voor mijn land een droom was en ik vind dat nog altijd een hele eer. Als ik eerlijk ben met mezelf, dan moet ik tot de conclusie komen dat dit steeds meer impact heeft.”

Janssen is dit seizoen uitstekend op dreef bij het Antwerp van coach Mark van Bommel. De spits was dit seizoen al zestien keer trefzeker in de competitie. Janssen doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord, maar brak door bij Almere City. Via AZ verdiende de spits een miljoenentransfer naar Tottenham Hotspur. Voordat hij naar Mexico verkaste, droeg Janssen nog het shirt van de Turkse topclub Fenerbahce.

Ook De Jong gestopt

Janssen volgt met zijn keuze om te stoppen het voorbeeld van collega-aanvaller Luuk de Jong, die eveneens koos voor het einde van zijn interlandcarrière. De 32-jarige spits deelde dat nieuws vóór de bekendmaking van de voorselectie van de nieuwe bondscoach Ronald Koeman. ,,Voor mij voelt dit nu als het juiste moment om deze beslissing te nemen, omdat Nederland deze maand aan een nieuwe kwalificatiereeks voor het EK begint. Ik wil me de komende jaren volledig kunnen focussen op PSV’’, zei hij daarover.

Het is niet bekend of bondscoach Koeman een nieuwe spits gaat oproepen. In zijn voorselectie, die nu nog bestaat uit 36 spelers, heeft hij met Wout Weghorst, Memphis Depay en Brian Brobbey de keuze uit drie aanvalsleiders.