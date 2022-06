Vincent Janssen mag in de Kuip auditie doen als aanspeelpunt van Oranje

Zijn laatste interland was in oktober 2017. Zelf dacht Vincent Janssen al niet meer aan een rentree als international. Toch staat hij morgenavond weer in de rij voor het Wilhelmus. ,,Ik ben op zoek naar een aanspeelpunt en Jansen krijgt nu een kans tegen Wales. Zo simpel is het eigenlijk’’, zegt de bondscoach.

Door Maarten Wijffels



Een paar jaar terug was er Ryan Babel. Die keerde na liefst 2153 dagen wachten terug als international. Voor Wim Hofkens zaten er in de jaren 80 zelfs nog drie dagen méér tussen twee opeenvolgende caps. En het record? Dat is in Nederland in handen van Bertus de Harder. Die speelde in april 1940 tegen België en daarna pas weer in maart 1955 tegen Denemarken, 5439 dagen later. Al was dat vooral te wijten aan de Tweede Wereldoorlog en aan zijn vertrek naar Frankrijk als een van de eerste profvoetballers.

Het zijn de bijzondere verhalen in sport. Zeker als de rentree van een al vergeten international ook nog een succes wordt. Voor Hofkens zat dat er niet in, maar Babel bijvoorbeeld speelde onder Ronald Koeman toch nog in de finale van de Nations League.

Nu is er Vincent Janssen. Ook terug na lang wachten, 1708 dagen om precies te zijn. Morgenavond mag hij zich weer laten zien tegen Wales, in wat meteen het laatste serieuze selectiemoment is voor het WK in Qatar. ,,Want de selectie voor de interlands van september zal al nagenoeg mijn WK-selectie zijn’’, stelt Louis van Gaal. Al zegt de bondscoach er wel bij: ,,Dat ‘nagenoeg’ moet je dan vetgedrukt lezen.’’

De opdracht voor Janssen? Hij moet tegen Wales een goed aanspeelpunt zijn. Dat was ook zijn rol de afgelopen dagen op de training. Zijn stijl is nog precies zoals in zijn laatste interland in november 2017 tegen Zweden. Het is bij hem: kont erin en een duel met een verdediger aangaan, jezelf breed maken en aangeven ‘kom maar op met die bal, speel me maar in’. Janssen als de Hollandse Mariano Bombarda, maar dan wendbaarder. En met beduidend meer snelheid.

Het maakt nieuwsgierig waar hij staat, als spits die woensdag 28 wordt. De conclusie vijf jaar geleden was duidelijk: Janssen kwam aanvankelijk als een komeet, maar bleek niet goed genoeg om voor lange tijd dé spits van Oranje te zijn. Toen bondscoach Danny Blind hem zijn eerste kansen gaf, was er een vacuüm voorin. Robin van Persie en Klaas-Jan Huntelaar werden als aanvalsleiders stilaan te oud, Memphis Depay was nog te jong en te grillig voor de verantwoordelijkheid.

Janssen begon spectaculair met een penaltygoal bij zijn eerste basisplaats op Wembley tegen Engeland. Maar na AZ kon hij bij Tottenham Hotspur in de Premier League niet doorbreken en toen hij ook nog langdurig geblesseerd raakte, was het bij Oranje einde verhaal. Na Blind stelde ook Dick Advocaat hem nog een tijdje op, maar vanaf 2018 koos Ronald Koeman voor een nieuwe start. Depay werd diens vaste spits en de rest is geschiedenis.

,,Maar Memphis en ook Steven Bergwijn is geen aanspeelpunt zoals ik die normaal gesproken heb als spits’’, stelt Van Gaal nu. ,,Dat is de reden dat ik met twee spitsen ben gaan spelen. Maar als we eventueel naar 1-4-3-3 terugkeren, moet ik wel zo’n aanspeelpunt hebben.’’

Janssen speelt sinds 2019 in de competitie in Mexico. Daar won hij met zijn club Monterrey prijzen, maar ontpopte hij zich niet als doelpuntenkanon. Van Gaal: ,,Ik weet het en ik heb al genoeg gelezen dat het belachelijk is dat ik hem selecteer, maar dat doet er voor mij niet toe. Het gaat erom of hij past in mijn visie. Nou, hij krijgt nu de kans om dat te laten zien.’’

Op het vorige WK onder Van Gaal ging in 2014 Jeremain Lens mee als spits achter Van Persie. Hij speelde dat toernooi in de basis tegen Chili. En Depay had een rol als joker achter Robben. Hij viel destijds vaak in. Nu zou Janssen een stand-in à la Lens kunnen zijn en pak ’m beet Noa Lang een soort van joker. Lang krijgt tegen Wales ook weer zijn kans. Verder heeft Brian Brobbey het profiel van een aanspeelpunt. Mogelijk komt zijn kans nog in september.

In de Kuip solliciteert morgenavond eerst een spits die zijn achttiende interland gaat spelen. Janssen scoorde tot nu toe zeven keer in Oranje, waarbij een van die treffers een fraaie was in de Kuip. Tegen Belarus, in oktober 2016. Hij pikte net over de middenlijn de bal op, draaide weg bij een tegenstander, dribbelde door naar het doel en poeierde van afstand in de kruising.

Voor het verhaal zou het aardig zijn als het nu weer zo gaat. Voor de kansen van Janssen op de WK-selectie ook.

Van Gaal tegen spelers: elke dag één penalty bij je club Louis van Gaal is al volop bezig met eventuele penaltyseries op het WK. Hij laat er deze week op trainen in Zeist, maar eist ook dat spelers zelf hun verantwoordelijkheid pakken in de komende maanden. ,,We hebben de spelers gevraagd bij hun clubs te gaan oefenen zoals wij dat willen. We hebben het twee keer voorgedaan en onze filosofie uitgelegd. Penalty’s nemen is ook een tactisch spel. Ze moeten er om te oefenen elke dag één nemen bij hun club’’, zegt de bondscoach. Op het WK in 2014 verloor Oranje de halve finale in een strafschoppenreeks tegen Argentinië. ,,Dat willen we nu voorkomen. Want anders waren we al een keer wereldkampioen geweest. Wij hadden met onze manier van ‘spelen meer kans gemaakt in een finale tegen Duitsland dan de Argentijnen.’’ De bondscoach en zijn staf nemen bij het voorbereiden van het WK ook nadrukkelijk de rol van de keeper in een penaltyserie mee. Oranje gaat daarin een stap verder dan in 2014, toen Tim Krul in de kwartfinale tegen Costa Rica bij de strafschoppen uitgroeide tot de held. Van Gaal: ,,We testen het nu allemaal: de reactiesnelheid en ook de reach van de keeper. En hoe hij spelers uit hun concentratie kan halen, want dat telt ook, al zeg ik nu alweer te veel. Ik ga zeker één penaltykiller selecteren en bij de spelers heb ik er nu al gezien die afvallen voor een penalty. Dat is dan een minnetje op hun blazoen, want penalty’s zijn ook belangrijk op een toernooi.’’ Waarschijnlijk zullen selecties op het WK uit extra spelers mogen bestaan. Niet de gebruikelijke 23, maar wellicht 26. De KNVB verwacht daar in juli definitief uitsluitsel over van de FIFA.