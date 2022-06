Vincent Janssen over terugkeer in Europa: ‘Er is contact geweest met Overmars en Van Bommel’

Na 1708 dagen maakte Vincent Janssen zijn rentree in Oranje. De spits van het Mexicaanse Monterrey was direct betrokken bij twee goals van het Nederlands elftal. ,,Het waren hectische weken, maar uiteindelijk zijn het alleen maar mooie dingen.”

Trouwen, huwelijksnacht, snel naar Zeist, eindelijk weer eens trainen met het Nederlands elftal en ook je rentree in Oranje maken: nee, het waren geen rustige weken voor Vincent Janssen. ,,Hectische weken, zeker weten. Over een paar weken zal ik wel even terugkijken en denken: wow, wat is er allemaal gebeurd? Dat is het leven van een voetballer", sprak Janssen bij de NOS na de 3-2 zege op Wales.

,,Het is wel een gek verhaal, ja", vervolgde hij. ,,Je moet altijd klaarstaan voor zulke momenten, maar op dit moment had ik zeker geen rekening gehouden met Oranje. Ik was er niet mee bezig, maar in het voetbal gebeuren de gekste dingen. Dit was niet het gekste, maar fijn dat ik er weer bij kan zijn, lekker trainen met die gasten.”

Hoe Janssen het vond gaan? ,,Wel goed, ik help het team. Ik was belangrijk bij de twee goals. Dit was ook wat de coach had aangegeven: vechten voor de bal en het team. Voor de 1-op-1-acties hebben we genoeg gasten dus ik probeer vooral een sterk aanspeelpunt te zijn. Het is altijd even wennen, want het niveau is redelijk hoog, maar ik kan belangrijk zijn op mijn manier. Of ik geslaagd ben voor mijn examen? Dat moet de bondscoach maar bepalen. Ik heb mijn best gedaan.”

Toekomst

Janssen wordt momenteel in verband gebracht met een terugkeer naar Europa. Antwerp FC zou de Nederlandse spits willen strikken: ,,Er is contact geweest met Marc Overmars en Mark van Bommel (technisch directeur en coach van de Belgische club, red.). Ik hoop dat we eruit komen, maar meer kan ik er niet over zeggen", aldus Janssen, die het in Mexico ontzettend naar zijn zin heeft gehad.

,,In Mexico leeft voetbal ook, misschien nog wel meer dan hier. De mensen zitten vol passie daar, dus ik heb echt genoten van deze drie jaar in Mexico. Het was een mooie ervaring, ik heb drie mooie jaren gehad in Mexico en daar ben ik nog steeds blij. Maar we gaan het zien de komende dagen...”