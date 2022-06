Vincent Janssen traint met reserves Oranje voor thuisduel met Polen

met video Louis van Gaal zet andere spelers aan het werk: ‘Ik wil zien of ze tegen de stress van Oranje kunnen’

Het Nederlands elftal wil morgen een vervolg geven aan de goede start in de Nations League. In en tegen Wales gaat dat gebeuren met een heel ander team dan vrijdag tegen België. In de basis komen ook spelers ‘van wie ik wil zien hoe ze omgaan met de druk van het Oranje-shirt’, zegt bondscoach Louis van Gaal.

8 juni