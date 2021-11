Virgil van Dijk doet in cruciale fase oproep aan fans van Oranje

Virgil van Dijk speelde nog nooit een groot eindtoernooi. De kwalificatie voor het WK in Qatar is zeker voor hem van enorm belang. ,,Maar voor iedereen. We willen er allemaal bij zijn, toch?”

De laatste keer dat Oranje zich kwalificeerde voor een WK, na een overwinning in Andorra, feliciteerde Louis van Gaal de daar aanwezige journalisten. ,,Want Nederland is ook jullie land”, zei Van Gaal. Aanvoerder Van Dijk kan zich wel vinden in die aanpak, want de speler van Liverpool roept aan de vooravond van het beslissende tweeluik iedereen op om volledig achter Oranje te gaan staan.

,,Ook de journalisten kunnen helpen”, zegt Van Dijk. ,,Het is ook voor jullie goed als we naar het WK gaan. We moeten positieve berichten hebben. Weet je wat jullie in de krant moeten zetten? Dat iedereen tegen Noorwegen in de Kuip achter ons zal gaan staan. Het stadion is uitverkocht, de mensen moeten met vlaggen en alles erop en eraan negentig minuten tekeer gaan. We willen allemaal naar het WK. Ik zeker, want ik heb nog nooit een groot eindtoernooi mogen spelen. We zijn bijna gekwalificeerd en ik zal trots zijn als ik deze talentvolle ploeg straks in Qatar als aanvoerder zou mogen leiden.”

Van Dijk neemt het woord trots veel vaker in zijn mond. Ook dat hij als boegbeeld van Oranje met Lieke Martens waakt vanaf de wolkenkrabber over de Rotterdamse binnenstad, op de gevel van de Delftse Poort, pal naast Rotterdam Centraal. ,,Je denkt er niet over na, maar dat dergelijke dingen gebeuren in een loopbaan, dat is echt superleuk. Het verandert overigens niet mijn ego hoor. We zijn allemaal gelijk.”

In Montenegro wacht Oranje nog een lastige klus alvorens het karwei in de Kuip kan worden afgemaakt. Bondscoach van Gaal zette het Nederlands elftal weer op de rails. ,,Hij is direct en duidelijk. We hebben zoveel meetings, daarin bespreken we allerlei fases die in wedstrijden kunnen voorkomen. Landen spelen soms op een manier, maar doen tegen Oranje opeens heel iets anders. Maar ook daar we zijn we op voorbereid. De bondscoach en de staf werken heel hard en zo hoort het ook. En tussen de bondscoach en de selectie klikt het op dit moment gewoon goed.”

Afwezige Haaland

Van Dijk ging ook nog in op de afwezigheid van Erling Haaland bij Noorwegen. ,,Die jongen gaat het verdedigers nog heel lang lastig maken. Dat hij er niet bij is, is een forse aderlating voor de Noren. Maar ze blijven een elftal dat negentig minuten blijft knokken en voor elkaar door het vuur gaat. Dat moeten wij minimaal gelijkwaardig doen of zelfs beter. En we spelen thuis. We hebben de fans in de Kuip nodig. Dat moeten jullie in de krant zetten.”

