Virgil van Dijk geniet van Jurriën Timber: ‘Hij is veel verder dan ik op die leeftijd’

Met videoEen dag voor het Nations Leagueduel met België sprak aanvoerder Virgil van Dijk over zijn kompaan in de defensie: Jurriën Timber. De captain van Oranje is onder de druk van diens ontwikkeling.

,,Ik was op die leeftijd nog lang niet zo ver als hij nu is”, aldus Van Dijk, die tien jaar ouder is dan Timber. ,,Ik heb alleen maar lof voor hem, hij is een geweldige speler. Hij heeft nog steeds ontzettend veel potentie. Hopelijk kan hij het blijven laten zien en blijft hij zich doorontwikkelen. Dan zal het altijd wel goed komen.”

De snelle ontwikkeling van Timber zorgt er onder meer voor dat Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij, verdedigers van Bayern München en Internazionale, bij Oranje genoegen moeten nemen met een reserverol. ,,Ik denk dat iedereen wel zijn rol weet op dit moment. De bondscoach is daarin heel duidelijk. Iedereen voelt de verantwoordelijkheid, of je nu speelt of niet speelt", stelt Van Dijk.

Hij weet dat het voor zijn ploeggenoten niet gemakkelijk is om op de bank te zitten. ,,Natuurlijk, je wilt altijd spelen. Ik denk dat ze het uitstekend doen en altijd klaar zullen staan als we ze nodig hebben. Ook qua input, richting het team. Dat is ook nodig om succesvol te zijn.”

Van Dijk zal, mits fit, voor het eerst in zijn carrière naar het WK gaan. De 31-jarige verdediger brak laat door en miste vorig jaar zomer het EK vanwege een blessure. Tot het WK begint, speelt Van Dijk eerst nog dertien wedstrijden met zijn club Liverpool. ,,Ik denk niet dat het WK tijdens die wedstrijden een rol gaat spelen of dat je eraan moet denken. Bij Liverpool zitten we in een fase dat we weer moeten gaan winnen.”

Of Arnaut Danjuma ook mee gaat naar Qatar, dat is de vraag. Ook al zit hij nu niet bij de selectie hij hoeft deelname niet per se uit zijn hoofd te zetten volgens bondscoach Louis van Gaal. De aanvaller is net teruggekeerd van een blessure en maakt weer minuten bij Villarreal.

,,De basisspelers van de WK-kwalificatiewedstrijden en de Nations League hebben allemaal een extra ‘plusje’, want zij hebben tot het laatste moment bij ons gezeten en de ontwikkeling doorgemaakt naar het nieuwe systeem”, aldus Van Gaal zaterdag in Zeist. ,,Dat heeft Danjuma bijvoorbeeld amper meegemaakt. Danjuma heeft een minnetje wat dat betreft. Maar als hij in grootse vorm is, ga ik hem er natuurlijk bij nemen.”

Voor de drie posities voorin lijken Memphis Depay, Steven Bergwijn, Steven Berghuis en Cody Gakpo een goede kans te maken op een plek in de selectie van 26 man. ,,Er is eigenlijk geen speler zeker. Het hangt van de vorm en kwaliteit van de spelers af. Dat is het belangrijkste middelen om een selectie te vormen”, sprak Van Gaal.

Al sprak de bondscoach zichzelf tegen wat betreft Frenkie de Jong en Memphis Depay, die zo goed als zeker zijn van hun plek. Voor dit duo houdt hij‘zo lang mogelijk een plek vrij in de WK-selectie'.